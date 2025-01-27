Врач назвала идеальный возраст женщин для беременности

Идеальным возрастом женщины для зачатия и вынашивания ребенка считается период от 20 до 30 лет. Об этом RuNews24.ru рассказала врач акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.

По ее словам, поздним возрастом беременности сейчас является 40 лет и старше. Врач уточнила, что в этом возрасте женщины могут столкнуться с болезнями репродуктивной системы, гестационным сахарным диабетом и не только. Она отметила, что после 35 лет женщинам стоит задуматься о консервировании собственных яйцеклеток, если они еще не рожали.

«Когда уже женщина подойдет к осознанному возрасту беременности, но если у нее не будет получаться, в этом случае у нее будут сохранены свои яйцеклетки. С их помощью можно родить столь желанного и долгожданного ребенка. У каждой женщины свой жизненный путь, у всех по-разному складываются дороги. Но необходимо позаботиться о будущем заранее», — заключила Слизова.

Гинеколог Динара Березина до этого говорила, что поздняя беременность сопряжена с более высокими рисками как для будущего ребенка, так и для матери. Она напомнила, что беременность является большой нагрузкой на организм женщины. С возрастом у нее могут обостриться хронические заболевания, а также возникнуть новые осложнения, например гестационный сахарный диабет, преэклампсия (гипертония, отеки, мультиорганная недостаточность. — Прим. ред.).

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