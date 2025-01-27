Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала идеальный возраст женщин для беременности

Врач Слизова: идеальным возрастом женщин для беременности является 20–30 лет
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Идеальным возрастом женщины для зачатия и вынашивания ребенка считается период от 20 до 30 лет. Об этом RuNews24.ru рассказала врач акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.

По ее словам, поздним возрастом беременности сейчас является 40 лет и старше. Врач уточнила, что в этом возрасте женщины могут столкнуться с болезнями репродуктивной системы, гестационным сахарным диабетом и не только. Она отметила, что после 35 лет женщинам стоит задуматься о консервировании собственных яйцеклеток, если они еще не рожали.

«Когда уже женщина подойдет к осознанному возрасту беременности, но если у нее не будет получаться, в этом случае у нее будут сохранены свои яйцеклетки. С их помощью можно родить столь желанного и долгожданного ребенка. У каждой женщины свой жизненный путь, у всех по-разному складываются дороги. Но необходимо позаботиться о будущем заранее», — заключила Слизова.

Гинеколог Динара Березина до этого говорила, что поздняя беременность сопряжена с более высокими рисками как для будущего ребенка, так и для матери. Она напомнила, что беременность является большой нагрузкой на организм женщины. С возрастом у нее могут обостриться хронические заболевания, а также возникнуть новые осложнения, например гестационный сахарный диабет, преэклампсия (гипертония, отеки, мультиорганная недостаточность. — Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами