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В Китае начался год зеленой деревянной змеи

В Китае год дракона сменил зеленой деревянной змеи
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Belian Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Китае год дракона сменил зеленой деревянной змеи.

Смена лет в этой стране произошла в 19:00 по мск. Китайский новый год в Поднебесной также называют Праздником весны или Чуньцзе. Его отмечают в течение двух недель. В это время жители всей страны обычно приезжают в родные места, чтобы соединиться с семьей, что вызывает значительную нагрузку на транспортную систему.

Каждый год в канун праздника миллионы семей в Китае и за его пределами собираются у телевизоров, чтобы посмотреть новогодний гала-концерт. Шоу идет по Центральному телевидению Китая (CCTV) и считается одним из самых популярных и ожидаемых телевизионных событий в стране. Его аудитория исчисляется сотнями миллионов зрителей, что делает его одним из самых масштабных телепроектов в мире.

О том, как отмечают китайский Новый год, читайте в материале Газеты.Ru.

Ранее стало известно, когда экономика Китая превзойдет американскую.

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