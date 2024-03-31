Стало известно, когда экономика Китая превзойдет американскую

К 2035 году экономика Китая, вероятнее всего, станет крупнейшей в мире, опередив США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

Этот сценарий возможен, если КНР сохранит ежегодные темпы роста ВВП на уровне примерно 5% в последующие несколько лет или по меньшей мере выше 4% до 2035 года, говорится в докладе.

Исследование, подготовленное совместно учеными из Индии, Канады, Китая, России и США, отмечает, что темпы экономического роста Китая опережают показатели США. При этом юань продолжает укрепляться на международной арене, а степень его интернационализации возрастает.

«Развивающиеся страны станут основным двигателем глобального экономического роста в будущем, и их быстрый рост может удвоить мировой ВВП в следующем десятилетии», — говорится в докладе «Сложные проценты Китая: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год».

По итогам 2023 года, ВВП Китая вырос на 5,2%, достигнув объема свыше ¥126 трлн ($17,7 трлн), в то время как ВВП США увеличился на 2,5%, составив $26,39 трлн.

До этого стало известно, что Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья.

Ранее Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП.