Китайский Новый год — 2025: история и традиции праздника Как отмечают Китайский Новый год: даты, традиции и символика праздника

Китайский Новый год — грандиозное многодневное торжество, наполненное глубоким символизмом, со своей богатой историей и уникальными традициями. Как зародился этот древний праздник, какие ритуалы сохранились до наших дней и что делает его самым ожидаемым событием в странах Восточной Азии — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается Китайский Новый год в 2025 году

Китайский Новый год в 2025 году наступит 29 января . Празднования длятся 14 дней, в 2025 году они закончатся 12 февраля. Этот период, известный также как Праздник весны, считается самым значимым и продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии, рассказала «Газете.Ru» преподаватель образовательного проекта «Диалог культур» при Мосгордуме, участник дипмиссии по обмену опытом с Бутаном Татьяна Мизгирева.

Китайский Новый год имеет связь с сезонами. Так, он сопряжен с окончанием зимы и началом весны. Он опирается на фермерский цикл, то есть начало Нового года предполагает пробуждение природы после зимы и начало нового жизненного цикла. Татьяна Мизгирева участник проекта «Диалог культур» и дипмиссии по обмену опытом с Бутаном

Особенность Китайского Нового года — его связь с лунным календарем. Праздник начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, обычно выпадает на период с 21 января по 20 февраля. Интересно, что в Поднебесной Новый год встречают дважды: сначала в ночь на 1 января по григорианскому календарю, а затем по лунному календарю. Однако именно Китайский Новый год занимает центральное место в культуре.

Каждый год праздника связан с одним из 12 животных китайского зодиака. Символом 2025 года по китайскому зодиаку станет зеленая деревянная змея. В китайской традиции она ассоциируется с мудростью, спокойствием и интуицией, а стихия дерева символизирует рост и развитие. Ее цвет в грядущем году олицетворяет возрождение и гармонию.

Символ 2025 года по восточному календарю: чего ждать от зеленой деревянной змеи Грядущий 2025 год станет годом змеи по китайскому календарю. Это животное на Востоке... 14 ноября 18:48

История Китайского Нового года

Китайский Новый год, который празднуют уже больше 40 веков, связан с древними мифами и культурными традициями. Первоначально в праздник проводили ритуалы почитания богов и предков, а также отмечали начало нового сельскохозяйственного цикла. В эпоху династий Ся 2070 – 1600 годы до н. э. и Шан 1600 – 1046 годы до н. э. он сопровождался жертвоприношениями, чтобы заручиться благосклонностью богов и обеспечить хороший урожай.

close satawat nuntasiri/Shutterstock/FOTODOM

Одним из ключевых мифов, связанных с праздником, считается легенда о монстре Няне, который раз в год нападал на деревни, пугая жителей и уничтожая урожай. Чтобы защититься от него, люди украшали дома красными лентами, запускали фейерверки и издавали громкие звуки, поскольку Нянь боялся красного цвета и шума.

Во времена династии Хань 206 год до н. э. – 220 год н. э. Китайский Новый год официально признали государственным праздником. Торжество включало обряды изгнания злых духов, семейные ужины и молитвы о благополучии. Именно тогда стали складываться традиции, которые остаются актуальными и сегодня: украшение домов, приготовление символичных блюд, дарение подарков и денег в красных конвертах.

close SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Традиции Китайского Нового года

Китайцы с глубоким уважением относятся к своим культурным корням, и это особенно ярко проявляется в праздновании Нового года. Для них традиции, передающиеся из поколения в поколение, — основа национальной идентичности и важная часть жизни. В каждом ритуале — от подготовки дома до народных гуляний — отражается богатая история и философия страны, где прошлое тесно связано с настоящим.

По словам Мизгиревой, в Китае, в отличие от западного мира, Новый год это не один день, а как минимум две недели празднования, которые включают множество ритуалов и торжеств. Все они связаны с плавным переходом из одного года в другой.

close Lisa Marie David/Reuters

Подготовка к празднику

Перед началом празднования Китайского Нового года принято устраивать генеральную уборку дома. Этот ритуал символизирует избавление от всего ненужного и негативного и создание пространства для удачи и процветания в наступающем году. После нее люди украшают дома красными фонарями, изящными бумажными узорами и каллиграфическими надписями с пожеланиями счастья, богатства и долголетия. Алый цвет занимает центральное место в декорациях, поскольку, согласно традиции, он обладает силой отгонять злых духов и привлекать благополучие.

«Этот процесс включает пересмотр всего, что окружает. Старые, сломанные или ненужные вещи отправляются на свалку, освобождая пространство. Затем все тщательно очищается, моется и приводится в порядок. Помещение наполняют звуками — звон колокольчиков, шум, гул — словно музыка перемен, которая, как верят китайцы, изгоняет дух бедности, который мог случайно задержаться в этих стенах», — уточнила Мизгирева.

Просмотр новогоднего концерта

Ежегодно в канун Китайского Нового года миллионы семей собираются у телевизоров, чтобы посмотреть традиционный новогодний концерт. Это грандиозное шоу включает выступления музыкантов, танцоров, цирковых артистов и комиков. Первый новогодний гала-концерт Центрального телевидения Китая состоялся в 1983 году, и с тех пор это стало праздничной традицией.

Подведение итогов года

Одной из традиций празднования китайского Нового года было составление отчета небесному императору. На бумаге записывали все значимые события прошедшего года, подводили итоги, фиксировали важные моменты. Затем этот свиток сжигали, а восходящий дым символизировал передачу информации в небесную канцелярию. Этот ритуал не только считался способом сообщить о своих достижениях и переживаниях высшим силам, но и служил моментом для личного переосмысления и осознания важности прожитого года.

close Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Почитание предков

Во время ритуала почитания предков семья собирается вместе, чтобы вспомнить своих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Родственники делятся историями, прославляют заслуги предков, выражают им благодарность и уважение. На специальном алтаре зажигают свечи и благовония, а также размещают подношения — еду, напитки и даже самодельные деньги. Эти банкноты символизируют желание семьи обеспечить предков всем необходимым в загробном мире.

Обязательно почитали предков. Этому посвящали отдельный день. Напомню что двухнедельный праздник включал множество обрядов, каждый из которых имел свой отдельный день. День чествования предков был моментом глубокого уважения к истории семьи. В каждом доме создавали специальное место, где находились предметы, символизирующие связь с прошлыми поколениями: портреты, семейные реликвии или таблички с их именами. Татьяна Мизгирева участник проекта «Диалог культур» и дипмиссии по обмену опытом с Бутаном

Фейерверки и петарды

Сразу после полуночи запускают фейерверки и петарды, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу. Согласно китайской мифологии, монстр Нянь ежегодно выползает из своего укрытия в первый день Нового года, чтобы уничтожить запасы еды, скот и даже людей. Чтобы защититься, китайцы украшают дома красными фонарями, вывешивают красные ленты и запускают салют.

Праздник фонарей

Празднование Китайского Нового года завершается Фестивалем фонарей, который проводится на 15-й день праздника — в ночь первого полнолуния. Традиция фестиваля зародилась во времена династии Хань, когда император распорядился зажигать фонари во дворце и на улицах в честь небесных духов и богов. Сегодня этот праздник стал торжеством света и надежды: люди устраивают шествия, поднимая фонарики в небо или опуская их на воду. В этот день принято загадывать желания и устраивать семейные посиделки.

Конечно, люди часто соревновались между друг другом в разнообразии и креативности этих фонарей. Хотя сами фонари создавали вовсе не для красоты или соревнования. Их значение носило глубокий духовный смысл. На фонарях часто писали благопожелания и мантры, которые служили путеводной нитью для заблудших душ. Считалось, что свет этих фонарей помогает душам, застрявшим между уходом из этой жизни и началом новой, найти дорогу к благоприятному перерождению. Татьяна Мизгирева участник проекта «Диалог культур» и дипмиссии по обмену опытом с Бутаном

Танцы и традиционные представления

В последние дни празднования Китайского Нового года, особенно во время Фестиваля фонарей, улицы наполняются народом. В массовых гуляньях центральное место занимают традиционные танцы, каждый из которых несет глубокий символизм.

Танец льва исполняют два человека, управляющие фигурой льва. Они синхронно выполняют сложные акробатические движения, «оживляя» льва и создавая впечатление его реальных движений. Этот танец символизирует защиту от злых духов и, как считается, приносит счастье.

Танец дракона представляет собой захватывающее зрелище: группа артистов «оживляет» многометровую фигуру дракона, двигая ее в волнообразном ритме. Этот танец символизирует силу, мудрость и процветание.

Янгэ — это народный танец с элементами театрализованного представления, особенно популярен в сельских районах. Яркие костюмы, динамичные движения и выразительная мимика участников — все это неотъемлемая часть праздничных гуляний.

close LeOSo/Shutterstock/FOTODOM

Что принято дарить в Китае на Новый год

В Китае на Новый год принято дарить подарки, которые символизируют уважение, добрые пожелания и стремление к гармонии. В процесс дарения закладывается особый смысл, поэтому к их выбору подходят с особым вниманием.

Красные конверты (хунбао) — самый популярный подарок, который символизирует благословение, удачу и процветание. Их принято наполнять деньгами и дарить детям, молодежи, пожилым родственникам или подчиненным. Сумма внутри конверта должна быть четной, так как нечетные числа ассоциируются с похоронами. Также избегают цифры «4», которая звучит похоже на слово «смерть».

Продукты и напитки — практичные подарки, которые украсят праздничный стол. Популярными вариантами считаются:

фрукты: например, мандарины и апельсины, которые символизируют богатство и удачу;

чай, особенно качественные сорта: например, зеленый или улун;

сладости в красивых подарочных упаковках, часто печенье или конфеты, подчеркивают праздничное настроение;

алкоголь — хороший подарок для друзей, родственников и деловых партнеров, предпочтение отдают элитным видам китайского рисового вина или импортным напиткам;

подарочные корзины — изысканный и универсальный вариант. В корзину обычно собирают фрукты, сладости, чай, алкоголь и другие продукты. Такой подарок подчеркивает пожелание благополучия и изобилия в Новом году.

Отличным вариантом выступают традиционные сувениры. Красивые декоративные изделия — красные фонарики, китайские узелки или изображения зодиакального животного наступающего года — пользуются большим успехом.

Даря подарки в Китае, важно учитывать символизм и избегать предметов с негативными ассоциациями. Например, часы или острые предметы считаются неподходящими подарками, так как их значения связаны с разлукой и неудачами. А подарок должен всегда сопровождаться пожеланиями счастья, здоровья и благополучия.

Что едят китайцы на Новый год

close Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

На Китайский Новый год праздничный стол всегда изобилует блюдами, каждое из которых несет в себе пожелание счастья, изобилия и удачи. Эти блюда не только радуют вкусовые рецепторы, но и являются частью многовековой традиции, где значение пищи связано с ее названием, формой или способом приготовления.

Пельмени (цзяоцзы). Это ключевое блюдо праздника, особенно популярное на севере Китая. Их форма напоминает древние золотые слитки и символизирует богатство и достаток. Домочадцы традиционно лепят пельмени вместе накануне Нового года, превращая процесс в теплый семейный ритуал. Иногда внутрь кладут монетку — того, кто ее найдет, ждет особенная удача в наступающем году.

Рыба (на китайском «юй») символизирует изобилие, так как ее название созвучно со словом «избыток». Ее подают целиком, чтобы подчеркнуть полноту счастья и удачи. При этом часть блюда оставляют недоеденной, чтобы сберечь «избыток» на следующий год. Чаще всего ее готовят на пару, чтобы сохранить естественный вкус.

Рисовый пирог (няньгао). Этот сладкий клейкий пирог ассоциируется с ростом и продвижением. Название «няньгао» звучит похоже на фразу «каждый год выше», что делает его символом успеха, процветания и продвижения в карьере или учебе. Его часто готовят с добавлением орехов или сухофруктов.

Лапша долголетия. Длинная лапша — знак долголетия и здоровья. Ее готовят и подают так, чтобы не нарушить целостность, так как порванная лапша считается плохим предзнаменованием. Есть ее нужно есть осторожно, чтобы не порвать.

Мандарины и апельсины. Эти яркие фрукты считаются атрибутами удачи и процветания. Их цвет ассоциируется с богатством, а форма — с единством и завершенностью. Фрукты часто дарят в качестве подарков, раскладывают на алтаре или украшают ими праздничный стол.

Курица и утка. Целая курица символизирует единство и гармонию в семье, а утка — изобилие и счастье. Эти блюда готовят по-разному: курицу часто варят или тушат с соусами, а утку запекают до хрустящей корочки, что особенно популярно на юге Китая.

Сладости и десерты. Традиционные сладости, такие как жареные шарики из теста, орехи в карамели или конфеты, символизируют сладкую и радостную жизнь. Особой популярностью пользуются сухофрукты, например сушеные персики и ягоды, которые ассоциируются с долголетием и здоровьем.

Весенние рулетики. Эти хрустящие рулетики с начинкой из мяса, овощей или сладкого крема также напоминают золотые слитки. Считается, что если поставить их на праздничный стол, то они принесут богатство и процветание. Особенно их любят на юге Китая.

Тофу. Тофу белого цвета в некоторых регионах символизирует чистоту и здоровье. Однако его значение варьируется в зависимости от местности: в одних областях он считается благоприятным знаком, в других же его избегают из-за ассоциаций с похоронами, поскольку там белый считается траурным цветом.

«Приготовление праздничной еды было весьма ритуальным. Вплоть до того, что во время процесса нельзя было ругаться, сплетничать, обсуждать кого-то, а вместо этого все участники должны были быть сосредоточены исключительно на пожеланиях добра и чтении мантр, которые тоже являются добрыми и благими вибрациями», — заключила Татьяна Мизгирева.