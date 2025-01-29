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Четырех молодых петербуржцев задержали за избиение прохожих

МВД Петербурга сообщило о содержании четырех подозреваемых в избиении прохожих
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Global Look Press

МВД Петербурга сообщило о задержании четырех молодых людей, подозреваемых в избиении прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, подростки избивали прохожих в Калининском районе у дома 6 по Лабораторной улице Санкт-Петербурга и попали на камеры видеонаблюдения. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны 17-летний иностранец, 18-летний житель Дагестана, а также 16-летний иностранец, ранее судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана.

Сообщается, что один из несовершеннолетних подозреваемых попытался скрыться от полиции в Москве, а затем в Тверской области, однако был задержан сотрудниками петербургского Центра «Э» при содействии коллег из Тверской области.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки разбрасывали мусор и кидали камни в уборщицу на вокзале. Компания хулиганов заперла пострадавшую в уборной и скрылась в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию, ведется проверка.

Ранее пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила срок 10 лет.

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