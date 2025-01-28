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Подростки издевались над уборщицей и закрыли ее в туалете на вокзале в Петербурге

В Петербурге подростки разбрасывали мусор и кидали камни в уборщицу на вокзале
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Александр Кряжев/РИА Новости

Подростки издевались над уборщицей и запирали ее в туалете на станции Новый Петергоф в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По данным источника канала, инцидент произошел в ночь на 28 января.

Жертва рассказала, что в момент нападения находилась на рабочем месте и делала уборку в туалетной комнате в здании вокзала.

Несовершеннолетние стали приставать к женщине и мешать ей работать, а затем подростки, на вид которым было 14-15 лет, принялись толкать ее, раскидывать мусор и даже закидывать камнями, от чего у потерпевшей остались синяки на руках.

Компания хулиганов заперла пострадавшую в уборной и скрылась в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию, ведется проверка.

На днях стало известно, что в Краснодаре школьники создали банду для нападений на местных жителей. Несовершеннолетние устраивают погромы в подъездах, взрывая там петарды, а также нападают на людей, в основном пенсионеров и бездомных. О своих похождениях хулиганы снимают видео, чтобы потом делиться ими в соцсетях.

Ранее жители поселка Буланаш в Свердловской области пожаловались на группу подростков во главе с 13-летней девочкой, которые запугивают и избивают других детей.

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