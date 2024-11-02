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В Свердловской области банда подростков держит в страхе целый поселок

Ura.ru: в Свердловской области банда подростков терроризирует жителей поселка

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Global Look Press

Жители поселка Буланаш пожаловались на группу подростков во главе с 13-летней девочкой, которые запугивают и избивают других детей. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам местных жителей, банда несовершеннолетних избивает сверстников. Хулиганами руководит 13-летняя школьница, подростки распивают алкоголь, пропускают школу и бродяжничают.

В региональном МВД информацию о происходящем в поселке подтвердили. Известно, что предводительница банды воспитывается в неблагополучной семье, мать школьницы находится в местах лишения свободы, всего в семье пятеро детей.

«Трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Личности сообщников школьницы установлены, проводится проверка.

Ранее в Туле банда подростков жестоко избила инвалида в его квартире.

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