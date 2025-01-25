Банда подростков терроризирует жителей Краснодара

В Краснодаре подростковая банда нападает на людей и портит чужое имущество, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, главарем ОПГ стал ученик 52-й школы, имеющий кличку Рыжий и уже состоящий на учете в ПДН. Его дядя сейчас находится в местах лишения свободы, а сам подросток ходит на борьбу и недавно пробил голову ребенку.

В его банду входит не менее 30 человек, самому старшему из хулиганов 16 лет, а младшему — всего 10. Несовершеннолетние устраивают погромы в подъездах, взрывая там петарды, а также нападают на людей, в основном пенсионеров и бездомных. О своих похождениях злоумышленники снимают видео, чтобы потом делиться ими в соцсетях.

Горожане уже боятся выходить на улицу и регулярно сообщают о творящемся беспределе в полицию, но после общения с инспекторами по делам несовершеннолетних подростки успокаиваются лишь на несколько дней.

Ранее в Воронеже компания из девяти человек избила подростка из-за его американского гражданства.