В Самаре мужчина напал с ножом на двоих братьев во время застолья

В Самаре мужчину арестовали за нападение на собутыльников с ножом

В Самаре визит к собутыльникам закончился для 59-летнего мужчины уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, местный житель пришел в гости к своим знакомым-братьям. Они выпивали, но в какой-то момент между гостем и членами семьи произошла ссора.

Во время конфликта подозреваемый ударил ножом сначала одного оппонента, затем второго. Мужчины получили серьезные травмы. Спасти их не удалось.

Фигуранта дела отправили под стражу.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

До этого в Татарстане женщина получила срок за нападение с ножом на пьяного супруга. По словам самой фигурантки, ночью она услышала, что муж решил справить нужду на балконе.

Она попросила главу семьи убрать за собой, но тот проявил агрессию, и женщина решила напугать его ножом, но в итоге нанесла несколько серьезных ударов.

Ранее в Подмосковье неизвестные изрезали мужчину и бросили на обочине трассы.