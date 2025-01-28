В Татарстане женщина изрезала пьяного мужа ножом после того, как он помочился на пол

В Татарстане женщина напала на мужа с ножом из-за того, что он помочился на пол

В Татарстане суд вынес приговор женщине, которая напала на пьяного супруга. Об этом сообщает городской суд Набережных Челнов.

Как рассказала сама осужденная, она пришла домой ночью. Дети рассказали ей, что отец весь день пил, спустя некоторое время фигурантка вернулась к ним, чтобы поспать.

В какой-то момент она услышала, как муж стал справлять малую нужду на балконе. Она закрыла дверь помещения и попросила супруга убрать за собой, но тот стал вести себя агрессивно, стал кричать и разбил окна молотком.

«Она сказала мужу, что если тот не успокоится, то она возьмет нож, на что тот ответил, что ему все равно», – сообщается в публикации.

Женщина хотела напугать возлюбленного, поэтому схватилась за нож, зашла на балкон и стала угрожать. По версии следствия, она нанесла не менее трех ударов «в область расположения жизненно важных органов». Спасти его не удалось.

В суде мать семьи пояснила, что из-за алкогольной зависимости ее мужа уволили. Он постоянно брал кредиты, которые выплачивала она и его родственники.

Фигурантку процесса приговорили к шести годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье подросток возненавидел отчима и выстрелил в него из пистолета.