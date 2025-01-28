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В Подмосковье неизвестные изрезали мужчину и бросили на обочине трассы

В Подмосковье на обочине трассы нашли изрезанного мужчину
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Unsplash

В Подмосковье ищут неизвестных, напавших на мужчину с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изрезанного пострадавшего обнаружили на обочине трассы М-2 «Крым», между двумя «Газелями». Очевидцы вызвали медиков, которые оказали мужчине всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Правоохранители установили личность мужчины, им оказался 28-летний житель Луховиц.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. На месте они обнаружили чехол от ножа, два телефона и документы на груз.

По факту произошедшего возбудили дело, на данный момент причастных ищут.

До этого в Петропавловске-Камчатском мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как поймал собаку, чтобы позже ее съесть. По версии следствия, местный житель нанес животному не менее десяти ударов ножом.

Когда собака стала скулить, ее услышала соседка и вызвала полицию. Подозреваемый тем временем выкинул питомца и нож за окно. Животному удалось выжить.

Ранее в Петербурге мужчина изрезал собутыльника осколком зеркала во время ссоры.

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