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В Москве маленькая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома

В Москве трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, ее не спасли
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Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна и не выжил. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Душинской улице. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых. В какой-то момент она облокотилась на москитную сетку и спикировала с пятого этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В СК РФ проводят доследственную проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела.

В ведомстве напомнили о том, что не стоит оставлять младших членов семьи одних в помещениях, где есть окна.

До этого в Великом Новгороде ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент в квартире находилась бабушка, но где она находилась, когда семилетний мальчик подобрался к окну, не сообщается. Пострадавший выжил, его госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Пензенской области пенсионерка вытолкнула подругу в окно.

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