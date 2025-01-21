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Российская пенсионерка вытолкнула подругу в окно и добила ее

В Пензенский области женщина расправилась со своей подругой, вытолкнув ее в окно
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Depositphotos

Пенсионерка из Пензенской области вытолкнула подругу в окно, а затем добила ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, все произошло в ночь с 25 на 26 июня 2024 года в Никольске. 65-летняя местная жительница находилась вместе со своей подругой в квартире на улице Ленина, женщины распивали спиртное, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Когда одна подошла к открытому окну, вторая приблизилась к ней и силой вытолкнула пострадавшую на улицу.

В результате 66-летняя женщина упала на землю с высоты второго этажа, но злоумышленница не остановилась на этом. Она спустилась на улицу и нанесла жертве несколько ударов ногами по голове и телу. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. На время следствия обвиняемую поместили под домашний арест, в ближайшее время она ответит за содеянное в суде.

Ранее екатеринбурженка отмечала день рождения и выпала из окна многоэтажки.

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