В Великом Новгороде семилетний мальчик остался дома с бабушкой и выпал из окна

В Великом Новгороде ребенок выпал из окна четвертого этажа и остался жив

В Новгородской области ребенок остался дома с бабушкой и выпал из окна квартиры на четвертом этаже, мальчик выжил, он госпитализирован. Об этом сообщает портал 53news.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Большая Московская в центре города. Семилетний мальчик упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший госпитализирован с различными травмами, подробности о его состоянии неизвестны.

Установлено, что в момент происшествия в квартире вместе с мальчиком находилась его бабушка, семья дошкольника оценивается как благополучная. На учете в органах профилактики не состоит. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Кургане пятилетний ребенок пострадал после падения из окна детского сада. Девочка осталась в раздевалке одна, после чего выпала из окна второго этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, о характере травм не сообщается.

Ранее в Нижнем Новгороде пятимесячный мальчик проломил череп, упав со стола.