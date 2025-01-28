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В центре Киева произошла стрельба, есть раненые

Полиция Украины: в кафе в центре Киева произошла стрельба
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РИА «Новости»

В одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

По данным местной полиции, в одном из кафе между 68-летним мужчиной и другими гражданами возник конфликт, во время которого один из участников несколько раз выстрелил в сторону пожилого мужчины. Вероятно, стреляли из травматического оружия.

Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящий момент его разыскивают. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, у него касательное ранение.

В декабре прошлого года депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что в военном комиссариате в городе Одессе произошла стрельба. По его словам, отец пытался отбить сына у сотрудников территориального центра комплектования, «но получил пулю».

До этого издание «Страна» сообщило, что в городе Вышгороде в Киевской области представители ТЦК чуть не сожгли мужчину, запершегося в машине. Работники военного комиссариата пытались мобилизовать гражданина. Но, когда у них не вышло открыть дверь автомобиля, они распылили в салоне газ и подожгли его.

Ранее опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют сотрудникам территориальных центров комплектования.

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