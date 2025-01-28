Судье и прокурорам, ведущим дело Ле Пен, начали поступать угрозы

Французская полиция начала расследование по факту угрозы расправы над прокурорами и судьей, которые ведут дело о коррупции главы «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о судье Бенедикте де Пертюи и прокурорах Николя Барре и Луизе Нейтон. Неизвестные начали размещать в сети призывы расправиться с ними. Так, несколько комментариев появилось на сайте для ультраправых.

К гендиректору портала приходили с расспросами полицейские. Вскоре после этого угрозы были удалены с сайта.

В ноябре суд в Париже назначил на март 2025 года вынесение приговора по делу против Марин Ле Пен об отмывании денег. Всего по данному делу проходят 25 человек. Их подозревают в нецелевом использовании общественных средств ЕС в 2004–2016 годах — использовании средств, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на партию.

Ранее Ле Пен оценила способность Трампа решить конфликт на Украине.