Марин Ле Пен прибыла на последнее заседание суда по делу против нее

Суд в Париже назначил на март 2025 года вынесение приговора по делу против Марин Ле Пен об отмывании средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«В течение двух месяцев мы обсуждали это дело. Решение по нему будет вынесено 31 марта 2025 года», — заявила судья Бенедикт де Пертюи.

Адвокат политика Родольф Босселю обратился к суду с просьбой оправдать свою подзащитную или хотя бы не назначать немедленного исполнения приговора. Это необходимо для того, чтобы Ле Пен могла баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Всего по данному делу проходят 25 человек, включая основателя «Национального объединения», отца нынешнего лидера партии Жан-Мари Ле Пена. Их подозревают в нецелевом использовании общественных средств ЕС в 2004–2016 годах — использовании средств, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на партию.

Марин Ле Пен также подозревают в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Согласно оценкам, общий ущерб составил €6,8 млн.

До этого в Париже открылись слушания по делу Марин Ле Пен и правой партии «Национальное объединение» о многолетней растрате средств Европарламента.

Ранее в Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали от Макрона уйти в отставку.