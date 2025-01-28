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В ГД предложили увеличить штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора

Штраф для иноагентов за несоблюдение требований захотели увеличить до 500 тысяч
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Depositphotos

В Государственной думе предложили в десятки раз увеличить штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований регулятора — министерства юстиции РФ. Об этом сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, который на заседании комиссии представил соответствующие законодательные инициативы.

«Действующее наказание в виде предупреждения или штрафа (от 500 руб. до 1000 руб. для граждан и от 2000 руб. до 4000 руб. для должностных лиц), как показала практика, не удерживает от правонарушений», — заявил он.

Депутат назвал такой размер штрафов «несущественным». Он, как отметил парламентарий, позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования Минюста. В связи с этим предлагается повысить размер штрафа для граждан в диапазоне от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для должностных лиц – от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб., сказал Пискарев.

Также он заявил, что предлагается установить административную ответственность за маркировку материалов иноагентов с несоблюдением утвержденной формы в виде штрафа до 50 тыс. руб. Кроме того, предлагается ввести повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иноагентов. Речь идет о том, чтобы установить «для всех виновных (как для самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся их учредителями, членами, участниками, руководителями)» равные размеры штрафов.

27 января сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о возможности заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.

Ранее стала известна сумма штрафов иноагентам в 2024 году.

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