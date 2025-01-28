Патриарх Кирилл назвал условия для победы

Достижение победы возможно лишь через нравственное преображение как каждого человека, так и всего общества. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце на открытии заседания Рождественских образовательных чтений, пишет РИА Новости.

По его словам, подлинная победа невозможна без исправления жизни и духовного обновления.

«Божия воля отдаст победу тому христианскому народу, который будет хранить самую чистую и самую крепкую веру в Бога и со всей серьезностью соблюдать Божий закон», — процитировал Кирилл святителя Николая Сербского.

Патриарх отметил, что путь к победе лежит через нравственное преображение отдельной личности и всего народа. Нам всем необходимо приложить усилия, чтобы не повторять ошибок прошлого, добавил он.

Поэтому Церковь сосредоточена на важнейшей задаче – воспитании людей, способных укреплять силу народа и реализовывать ее даже в самых тяжелых обстоятельствах, будь то защита Родины ценой жизни или напряженный труд, необходимый для исправления ошибок, подчеркнул Кирилл.

28 января патриарх заявил, что затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике, ведет к превращению России в страну без национальностей и конфессий. Он отметил, что притеснениям подвергаются даже преподаватели вузов, которым поступают претензии от их руководства. По словам Кирилла, основная претензия к ним заключается в том, что те в изложении истории России слишком много внимания уделяют религии.

Ранее патриарх Кирилл увидел признаки апокалипсиса в смене пола.