Патриарх Кирилл: от смены пола пахнет апокалипсисом

Патриарх Кирилл считает, что от тенденций к разрешению операций по смене пола «пахнет апокалипсисом». Такое мнение он высказал в интервью на телеканале «Россия 1».

«Уже просто апокалипсисом от всего этого пахнет. Но там же это признается за норму. А мы говорим – не норма, это грех, это против Божьего закона», — сказал Кирилл.

По его словам, церковь этого не допустит, «пока мы верим в Бога, и пока наша культура связана, в том числе, с нашей духовной традицией тысячелетней».

7 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что патриарх по просьбе Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих, которые участвуют в военной операции против Украины.

Помимо крестов, патриарху Кириллу передали на освящение небольшие нательные иконы с изображением князя Владимира, который, подчеркнул Кирилл, является еще и небесным покровителем Путина.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что каждый человек призван быть счастливым.