Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Плачущей из-за указа Трампа о депортации Селене Гомес предложили уезжать в Мексику

Певицу Селену Гомес раскритиковали за сочувствие мексиканским мигрантам
close
selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Плачущей из-за указа нового президента США Дональда Трампа певице Селене Гомес предложили в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уезжать в Мексику.

Актриса и певица мексиканского происхождения опубликовала в социальной сети видео, в котором заявила, что ей жаль «ее людей», которых подвергнут депортации за нелегальную миграцию. После критики Гомес удалила видео со словами «Кажется, теперь ненормально демонстрировать эмпатию».

Однако ролик распространяется в социальных сетях X и TikTok вместе с видео о роскошном поместье артистки и комментариями о том, что она не сталкивается в своей жизни с проблемами обычных людей.

Политическая журналистка Томи Лорен на своей странице в X также раскритиковала Гомес за сочувствие к нелегальным мигрантам и назвала ее «сертифицированной идиоткой».

«Сертифицированная идиотка, плачущая по преступникам-нелегалам, — это на самом деле нечто. Вот почему мы не слушаем политических советов от детей-звезд Disney», — написала она..

Ранее сообщалось, что Натали Портман и Селена Гомес стали претендентками на главную роль в байопике о Бритни Спирс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами