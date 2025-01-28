Плачущей из-за указа Трампа о депортации Селене Гомес предложили уезжать в Мексику

Плачущей из-за указа нового президента США Дональда Трампа певице Селене Гомес предложили в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уезжать в Мексику.

Актриса и певица мексиканского происхождения опубликовала в социальной сети видео, в котором заявила, что ей жаль «ее людей», которых подвергнут депортации за нелегальную миграцию. После критики Гомес удалила видео со словами «Кажется, теперь ненормально демонстрировать эмпатию».

Однако ролик распространяется в социальных сетях X и TikTok вместе с видео о роскошном поместье артистки и комментариями о том, что она не сталкивается в своей жизни с проблемами обычных людей.

Политическая журналистка Томи Лорен на своей странице в X также раскритиковала Гомес за сочувствие к нелегальным мигрантам и назвала ее «сертифицированной идиоткой».

«Сертифицированная идиотка, плачущая по преступникам-нелегалам, — это на самом деле нечто. Вот почему мы не слушаем политических советов от детей-звезд Disney», — написала она..

Ранее сообщалось, что Натали Портман и Селена Гомес стали претендентками на главную роль в байопике о Бритни Спирс.