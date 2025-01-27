«АвтоВАЗ» стал сокращать выпуск автомобилей из-за низкого спроса

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал снижать суточный объем производства автомобилей Lada, сообщает паблик Avtogrd в социальной сети «ВКонтакте».

«Суточный план сборки на ВАЗе значительно снижен, самое большое снижение коснулось производства Vesta, здесь сход с конвейера составляет 20 автомобилей в час. Производство семейства Niva также урезали и работают они теперь 8 часов, раньше было 9. Производство Granta каждая смена собирает не более 350 автомобилей, ранее было на сотню больше», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что производство автомобилей корректируется под потребности рынка.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в 2024 году году произвел почти 525,6 тыс. автомобилей Lada, перевыполнив производственный план на 5%.

В начале декабря 2024 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что годовой план по выпуску машин составляет рекордные 500 тыс. В 2025 году компания планирует удержать аналогичный уровень производства. При этом Соколов допустил, что план может быть пересмотрен из-за снижения продаж.

Ранее Мишустин попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили.