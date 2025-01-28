В Крыму ввели меры по борьбе с вывесками на иностранном языке

Власти Симферополя сообщили о борьбе с вывесками на иностранном языке

В правила благоустройства города внесены меры по борьбе с вывесками, содержащими иностранные слова или буквы латиницы. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в ходе совещания, передает пресс-служба Госсовета Республики Крым.

«Поступающие в администрацию вывески подобного характера по новым правилам благоустройства согласованию не подлежат», — заявил он.

По словам Афанасьева, власти города усилили работу по демонтажу незаконных конструкций. Он подчеркнул, что в Симферополе планируют увеличить размер штрафов за несоблюдение правил благоустройства.

В пресс-службе уточнили, что другие участники совещания пришли к согласию по данному вопросу и сообщили о намерении разработать общекрымский стиль, который будет включать в себя идентичные рекомендации для всех муниципалитетов.

До этого сообщалось, что в России планируют создать государственный реестр языков народов страны. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, закон с момента принятия действовал практически в неизменном виде.

Эксперт отметил, что документ контролирует использование различных языков в повседневной жизни граждан, а также регламентирует использование языков в работе органов власти.

Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.