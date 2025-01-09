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В России разработают новый закон о языках народов страны

В России намерены создать государственный реестр языков народов страны
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Илья Питалев/РИА Новости

В России планируют создать государственный реестр языков народов страны. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Создание реестра будет предусмотрено законом о языках народов России, который по поручению президента РФ Владимира Путина должны будут разработать и внести в Госдуму до 1 мая.

В ноябре Путин в ходе выступления перед Советом по русскому языку и языкам народов России заявил, что закон о языках страны от 1991 года нужно пересмотреть и внести изменения, соответствующие реалиям.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, закон с момента принятия действовал практически в неизменном виде. Эксперт отметил, что документ контролирует использование различных языков в повседневной жизни граждан, а также регламентирует использование языков в работе органов власти.

После поручения российского лидера Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России и разделил их на живые, заснувшие и исчезнувшие. Согласно аналитике, в стране существует 155 живых языков, однако их сферы применения ограничены. Отмечается, что 105 из них используются в системе образования и лишь 81 — в качестве учебного предмета. По данным специалистов, 13 языков считаются исчезнувшими, а заснувших всего два.

Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.

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