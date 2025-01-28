Россиянка инвестировала в мошенников свою недвижимость и деньги племянника

В Улан-Удэ местная жительница захотела заработать на инвестициях и осталась без недвижимости. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, горожанке стали звонить неизвестные, которые предлагали ей заняться инвестициями. Женщина поверила незнакомцам и начала выполнять их инструкции.

Так она по совету аферистов установила онлайн-приложение. После этого россиянка продала свою недвижимость и попросила племянника взять заем. Вырученные с продажи средства и взятые в кредит деньги родственника она отправила на счета преступников. Общий ущерб от действий мошенников составил 3 млн рублей.

До этого москвичка отдала мошенникам сбережения семьи и чуть не подожгла чужую машину. Аферисты убедили 22-летнюю девушку «задекларировать» сбережения и ценности. Она отдала курьеру все драгоценности, которые были у ее семьи.

Ранее в Москве курьер мошенников украл у пенсионера 7 млн рублей и был пойман.