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Россиянка инвестировала в мошенников свою недвижимость и деньги племянника

В Улан-Удэ женщина инвестировала в мошенников 3 млн рублей
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Depositphotos

В Улан-Удэ местная жительница захотела заработать на инвестициях и осталась без недвижимости. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, горожанке стали звонить неизвестные, которые предлагали ей заняться инвестициями. Женщина поверила незнакомцам и начала выполнять их инструкции.

Так она по совету аферистов установила онлайн-приложение. После этого россиянка продала свою недвижимость и попросила племянника взять заем. Вырученные с продажи средства и взятые в кредит деньги родственника она отправила на счета преступников. Общий ущерб от действий мошенников составил 3 млн рублей.

До этого москвичка отдала мошенникам сбережения семьи и чуть не подожгла чужую машину. Аферисты убедили 22-летнюю девушку «задекларировать» сбережения и ценности. Она отдала курьеру все драгоценности, которые были у ее семьи.

Ранее в Москве курьер мошенников украл у пенсионера 7 млн рублей и был пойман.

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