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В Москве курьер мошенников украл у пенсионера 7 млн рублей и был пойман

В Москве задержан курьер мошенников, обманувший пенсионера на 7 млн рублей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пособника дистанционных мошенников задержали сотрудники московской полиции. Мужчина похитил у пенсионера все накопления и успел перевести их аферистам. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратился 75-летний житель Зеленограда, мужчина сообщил, что под давлением неизвестных передал курьеру все накопления в сумме 7 млн рублей, чтобы тот «задекларировал» их.

Правоохранителям удалось установить личность посыльного аферистов, им оказался 23-летний житель столицы. Похищенные сбережения молодой москвич успел перевести в криптовалюту и отправить дистанционным кураторам. Обещанное за это вознаграждение он так и не получил.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, на время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что в Москве подросток отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Девочка по указанию злоумышленников оставила рюкзак с деньгами на заднем сиденье такси. Водитель доставил рюкзак по указанному адресу, где его забрали аферисты.

Ранее мошенники поблагодарили россиянина за то, что он перевел им 9 млн рублей.

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