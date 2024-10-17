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В Госдуме россиянам предсказали новые аварии с отоплением предстоящей зимой

Депутат Разворотнева: зимой в регионах аварий будет меньше, но они все же будут

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Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящем зимнем сезоне в российских регионах не исключены новые случаи аварий с отоплением. Если Москва защищена от перегруза коммунальных сетей, из-за чего подобные ситуации здесь происходят редко, то в регионах все хуже, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева Общественной Службе Новостей.

Говоря об общей готовности коммуникаций в регионах к зиме, депутат отметила, что остается много рисков. В прошлом году без отопления из-за аварий в котельных оставались жители Ростовской области, Приморского края, Подмосковья. Такие ситуации не исключены в предстоящем сезоне, считает Разворотнева.

«В регионах наблюдается износ коммунальных сетей. Состояние инфраструктуры такое, что одномоментно, за один год, все не исправишь», — объяснила она.

В целом меры принимаются, однако, вопреки требованиям депутатов, в РФ не отменили мораторий на проверки в жилищной сфере, что не дает ГЖИ оценивать готовность домов к зиме, добавила депутат. Все это сохраняет высокие риски, так как многие требования на местах могут не соблюдаться.

В Госдуме разработали дорожную карту, которая предлагает усилить ответственность органов власти за объединение планов по строительству домов и развитию инфраструктуры ЖКХ, но пока это остается на уровне планов, добавила парламентарий.

«Велика степень износа. Поэтому аварии будут, но, надеюсь, с каждым годом их будет становиться все меньше и меньше», — заключила Разворотнева.

Ранее в Госдуме развеяли надежды москвичей сэкономить на поздней подаче отопления.

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