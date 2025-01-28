Пожар заблокировал ребенка в квартире в Москве

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Бирюлевской в Москве. Огонь заблокировал 11-летнего мальчика, который находился дома один, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, ребенок позвонил маме и сообщил о пожаре. Женщина вызвала МЧС. Мальчик выбежал на балкон и стал кричать, прося о помощи. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и спасли несовершеннолетнего, который не пострадал. Огонь успел распространиться на площади в 4 кв. м. Возгорание было потушено. Всего спасатели эвакуировали пять человек.

28 января в МЧС сообщили, что 11-летний школьник из Калуги спас бабушку и прабабушку во время пожара и вызвал спасателей. Он находился дома вместе с двумя пожилыми родственницами. Когда начался пожар, ребенок не растерялся, вызвал экстренные службы и сообщил о произошедшем.

До этого сообщалось, что в Златоусте девочка спасла свою семью от пожара. Ребенок заметил огонь, когда на территории загорелась надворная постройка, и предупредил об этом своего отца. Благодаря этому мужчина смог вовремя вывести на улицу свою супругу и двоих детей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 31 человека и шесть единиц техники потушили возгорание, которое распространилось на 78 кв. м.

Ранее крупный пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Амурской области.