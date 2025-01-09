Девочка спасла свою семью от пожара в российском регионе

В Златоусте девочка спасла свою семью от пожара

В Златоусте 12-летняя девочка спасла свою семью от пожара, вовремя заметив огонь. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел на одном из участков в городе Златоусте. Ребенок заметил огонь, когда на территории загорелась надворная постройка, и предупредил об этом своего отца.

Благодаря этому мужчина смог вовремя вывести на улицу свою супругу и двоих детей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 31 человека и шесть единиц техники потушили возгорание, которое распространилось на 78 квадратных метрах.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Сотрудники экстренных служб напомнили, что на начальной стадии возгорание можно не заметить, и поэтому в домах необходимо размещать пожарные извещатели, которые реагируют на дым и с помощью громкого звука предупреждают об опасности.

Ранее российский студент спас двоих детей из горящего дома.