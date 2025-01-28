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В Калуге подросток спас из горящего дома бабушку и прабабушку

В Калуге школьник спас семью из горящего дома
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МЧС России

11-летний школьник из Калуги спас бабушку и прабабушку во время пожара и вызвал спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

11-летний школьник находился дома вместе с двумя пожилыми родственницами. Когда начался пожар, ребенок не растерялся, вызвал экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вызвав пожарных, он бросился в комнату, где находились бабушка и прабабушка .

«Я сначала вывел бабушку, она уже надышалась дымом, но я говорил ей, что все будет хорошо, еще чуть-чуть и мы будем в безопасности. Когда я вывел ее, бросился к прабабушке, но мне не хватило сил ее поднять», — рассказал школьник.

Прибывшие на вызов пожарные помогли пенсионерке эвакуироваться из горящего дома и потушили возгорание.

До этого сообщалось, что в Златоусте девочка спасла свою семью от пожара. Ребенок заметил огонь, когда на территории загорелась надворная постройка, и предупредил об этом своего отца. Благодаря этому мужчина смог вовремя вывести на улицу свою супругу и двоих детей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 31 человека и шесть единиц техники потушили возгорание, которое распространилось на 78 квадратных метрах.

Ранее сосед спас ребенка из горящей квартиры в Липецке.

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