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Пассажирка родила на борту самолета во время полета в Душанбе

Экипаж принял роды у пассажирки на борту самолета, летевшего в Душанбе

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Ребенок родился на рейсе «Уральских авиалиний» во время полета из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

Борт «Уральских авиалиний» следовал из Жуковского в Душанбе 10 января, после набора высоты одна из пассажирок начала сильно кричать. Как выяснилось, у женщины уже отошли воды и начались роды, ей на помощь пришли бортпроводницы и одна из пассажирок.

«О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова.

Мать и младенца передали медикам после приземления в аэропорту назначения. Пассажиры, на глазах у которых родился ребенок, собрали девочке «приданое» — 55 тысяч рублей.

Ранее россиянин принял роды у жены в машине, общаясь по телефону с диспетчером скорой помощи.

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