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В Москве на станции метро «Нагатинская» родилась девочка

В Москве женщина родила дочь на станции метро «Нагатинская»

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Телеграм-канал Дептранс Москвы

В Москве сотрудник помог женщине родить ребенка в метро. Об этом сообщает Дептранс.

Беременная россиянка оказалась на станции «Нагатинская», когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов.

«Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики», – сообщается в публикации.

Ребенок родился до приезда специалистов. Медики доставили пассажирку метро вместе с младенцем в больницу.

На данный момент обе находятся в медицинском учреждении. Пациентки чувствуют себя хорошо и ожидают выписки.

Известно, что 19 января будет год как Баранов работает дежурным по подстанции в метрополитене.

Ранее в ТЦ Петербурга мужчину с беременной супругой избили из-за замечания о ценах.

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