В Москве подросток отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Мошенники в Москве убедили подростка отдать им более 1,6 млн рублей

Мошенники в Москве, переписываясь в мессенджере, убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

Согласно материалам дела, соучастники, которых в настоящее время устанавливает следствие, обманом ввели подростка в заблуждение относительно своих намерений и убедили ее отправить 1,62 миллиона рублей, воспользовавшись сервисом Яндекс Такси для пересылки денег.

Как уточняется, девочка оставила рюкзак с деньгами на заднем сиденье такси. Водитель доставил рюкзак по указанному адресу, где его забрали злоумышленники.

Следственные органы полагают, что каждый участник преступной группы исполнял свою роль в этом преступлении.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Крупное мошенничество»).

Накануне в Москве 16-летняя девушка отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Неизвестные попросили школьницу продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили девушке, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все». Якобы сотрудничая с правоохранителями, школьница достала из семейного сейфа десять миллионов рублей, $165 тыс. (более 16 млн рублей) и €115 тыс. (более 11 миллионов рублей). Ущерб составил более 38 миллионов рублей.

Ранее украинские мошенники стали присылать россиянам деньги и угрожать им.