«Отек легких и рак»: названы страшные последствия вдыхания аромаингаляторов

Популярные у детей аромаингаляторы для носа, которыми они стали массово заменять вейпы и электронные сигареты, оказались крайне токсичными по составу. Производители самые опасные вещества тщательно скрывают, вдыхание таких наполнителей грозит отеком легких и удушьем, а впоследствии – онкозаболеваниями, рассказали эксперты «Пятому каналу».

Производители указывают в составе пропитки аромаингаляторов ментол, борнеол и ксилит, однако есть и другие вещества, которые маскируют названием «экстракт древесных масел», под которым может скрываться ядовитое вещество, рассказал химик, старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Виталий Кондрев.

«Это действительно такой нехилый удар по носу и по мозгу», — подчеркнул он.

При экспертизе в аромаингаляторах нашли диацетат глицерина, а также указанные в составе ментол и камфору. Однако одновременное вдыхание этих веществ повреждает легкие, объяснил химик.

С ним согласился отоларинголог Владимир Зайцев, напомнив о случае, когда 11-летняя школьница после использования аромаингалятора начала задыхаться и попала в больницу. По его словам, даже указанные на упаковке вещества грозят страшными последствиями, особенно если уже есть какие-то проблемы со здоровьем.

«Отекает слизистая, носоглотка. Дальше отек спускается на ротоглотку и на горлоглотку. Дышать уже практически невозможно. Развивается так называемая асфиксия, которая в простонародье называется удушье», — объяснил врач.

Отек легких грозит сердечно-сосудистыми осложнениями. В будущем глицерин и ментол накопятся в легких, так как в организме нет ферментов для их вывода. Это может привести к развитию онкозаболеваний, предупредил Зайцев.

Напомним, Роспотребнадзор обнаружил в онлайн-продаже запрещенные и опасные для здоровья аромаингаляторы для носа. В них нашли вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции. В ведомстве подчеркнули, что такие компоненты действуют на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, а также меняют морфологический состав периферической крови.

Подробнее о том, что такое аромаингаляторы и чем опасно для здоровья новое увлечение — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.