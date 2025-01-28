В России оценили идею ввести ограничение на пополнение виртуальных карт

Введение ограничений на пополнение виртуальных карт россиян позволит дополнительно защитить их от мошеннических действий. Об этом «Москве 24» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он отметил, что такая мера со стороны банков «точно не повредит», потому что это позволит предотвратить сомнительные операции. Эксперт банковского рынка Андрей Бархота, в свою очередь, согласился, что данная инициатива сможет ограничить мошенников в их действиях с финансами россиян.

«При этом, если у пользователя нет виртуальной карты, а он планирует совершить срочную покупку в интернете на большую сумму, можно воспользоваться физической. Тогда не придется ждать несколько дней для снятия ограничений», — добавил он.

28 января сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт «Мир» — планирует с весны 2025 года запустить новый сервис, который позволит банкам ограничивать операции по внесению денег на токенизированные (виртуальные) карты, созданные менее двух дней назад. Это решение связано с распространением в России мошеннических схем, когда злоумышленники убеждают жертв подключить к своим электронным кошелькам виртуальные карты, чтобы затем похитить денежные средства.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов.