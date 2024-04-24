Россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов

Не следует хранить большие суммы на виртуальных картах маркетплейсов, так можно потерять все свои накопления, предупредила россиян доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. О рисках использования «карманных» банков онлайн-площадок эксперт рассказала агентству «Прайм».

«Поскольку такие карты используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. Например, от имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — сказала Белянчикова.

Также эксперт обратила внимание на рассрочку, которую предлагают маркетплейсы. Во-первых, торговая площадка получает полную информацию как минимум из кредитной истории. Во-вторых, процентные ставки по рассрочке на маркетплейсах достаточно высокие, отметила финансист.

Накануне бизнес выступил против запрета платы за возврат товаров на маркетплейсах. Онлайн-площадки хотят сохранить право брать деньги за возврат покупок.

Ранее российские банки выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах.