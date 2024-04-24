Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов

Доцент Белянчикова: оплата виртуальными картами маркетплейсов несет в себе риски

close
100%
Depositphotos

Не следует хранить большие суммы на виртуальных картах маркетплейсов, так можно потерять все свои накопления, предупредила россиян доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. О рисках использования «карманных» банков онлайн-площадок эксперт рассказала агентству «Прайм».

«Поскольку такие карты используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. Например, от имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — сказала Белянчикова.

Также эксперт обратила внимание на рассрочку, которую предлагают маркетплейсы. Во-первых, торговая площадка получает полную информацию как минимум из кредитной истории. Во-вторых, процентные ставки по рассрочке на маркетплейсах достаточно высокие, отметила финансист.

Накануне бизнес выступил против запрета платы за возврат товаров на маркетплейсах. Онлайн-площадки хотят сохранить право брать деньги за возврат покупок.

Ранее российские банки выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами