В России ограничат внесение денег на виртуальные карты

В РФ ограничат внесение денег на недавно выпущенные виртуальные карты

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт «Мир» — планирует с весны 2025 года запустить новый сервис, который позволит банкам ограничивать операции по внесению денег на токенизированные (виртуальные) карты, созданные менее двух дней назад. Об этом сообщают «Известия».

Это решение связано с распространением в России мошеннических схем, когда злоумышленники убеждают жертв подключить к своим электронным кошелькам виртуальные карты, чтобы затем похитить денежные средства.

Такие токенизированные карты формируются в банковских приложениях или специальных утилитах, таких как Mir Pay, и хранятся на мобильных устройствах. Однако к одному физическому пластиковому носителю можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

По оценкам, около половины всех похищаемых средств в настоящее время выводится по схеме, когда мошенники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к нему банковскую карту, которая принадлежит злоумышленникам.

Новый сервис НСПК должен помочь в борьбе с таким видом мошенничества, ограничивая возможность быстрого перевода денег на недавно созданные виртуальные карты.

До этого ВТБ сообщал, что мошенники начали применять схему, по которой жертва устанавливает вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом мобильного приложения сотового оператора, таким образом они получают доступ к данным банковской карты, что позволяет мошенникам снимать средства в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.

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