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В Белогорске после взрыва ввели режим ЧС локального характера

Мэр Белогорска Мелюков: на предприятии введен режим ЧС локального характера
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Белогорске Амурской области после произошедшего взрыва на заводе по переработке сои введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков, передает ТАСС.

«Режим ЧС локального характера ввели на предприятии решением оперативного штаба предприятия», — заявил он.

По словам Мелюкова, на данный момент продолжаются поиски пропавшего сотрудника, который находится под завалами. Спасатели работают на месте инцидента.

До этого сообщалось, что к поиску пропавшего работника привлекли кинолога. В ликвидации последствий задействованы 41 специалист, 11 единиц техники, среди которых 15 сотрудников МЧС России.

28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв. Уточняется, что хлопок произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении есть разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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