В Госдуме связали облысение подростков с вейпами

Использование вейпов вызывает облысение у молодежи. Об этом телеканалу RTVI заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Молодые люди до 20 с лишним лет начали жаловаться на агрессивную алопецию, когда они начинают облысевать. С чего бы это? А мне кажется, это все связно с эпохой вейпов», — заявил Башанкаев.

Он утверждает, что в целом любое употребление никотина в любой доступной форме является плохой привычкой.

Ранее в России заявили о настоящей эпидемии облысения среди подростков 15–16 лет. Врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова заявила, что основными причинами являются стресс, который угнетает психику молодежи, а также плохое питание с дефицитом белка.

Андрогенная алопеция сильно помолодела за последние четыре года, что может быть причиной пандемии коронавируса, отметила в свою очередь трихолог Юлия Нагайцева.

Ранее ученые подсчитали, сколько ртути в волосах россиян.