В Госдуме посоветовали россиянам покупать вейпы за границей в случае запрета в РФ

Законопроект о запрете оборота вейпов в России, скорее всего, не коснется граждан, которые решат купить вейп за границей для личного использования, считает глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат ответил на вопрос о том, как в случае запрета поступать россиянам, которые осознанно выбирают курение вейпов.

«Взрослые люди, которые осознанно подходят к выбору вейпов — у них есть выход. Это может быть, например, покупка вейпов за границей, если они уж так хотят. Думаю, для своих нужд никто не будет запрещать ввозить на территорию небольшими партиями. Если так уж [человек] хочет это делать, то пожалуйста», — сказал он.

Леонов добавил, что Госдума хочет оградить от вейпов и сигарет и взрослых курильщиков, а не только детей и подростков.

«Задача стоит и в том, чтобы и взрослые отказались от этой пагубной привычки. Чем будет меньше курильщиков вейпов, сигарет и всего подряд, тем более здоровым будет наше общество. И тем меньше средств государства мы будем тратить на лечение пациентов, в том числе от рака. И тем больше у нас будет трудоспособного населения, которое будет поднимать нашу экономику и вести страну вперед», — заключил он.

21 января Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за продажу вейпов несовершеннолетним. Вскоре парламент намерен рассмотреть законопроект о полном запрете производства и продажи вейпов в России.

Он предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним. Также предполагается запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Ранее депутат Леонов заявил, что дети и подростки не курят сигареты. Курение вейпов среди подростков он назвал «эпидемией».