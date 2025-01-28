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Оператору «Северного потока» разрешили консервацию поврежденной трубы

Дания разрешила оператору «Северного потока» законсервировать поврежденную трубу
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Министерство энергетики Дании разрешило Nord Stream AG, компании — оператору газопровода «Северный поток», законсервировать поврежденный участок трубы. Об этом пишет РИА Новости.

Работы проведут во II и III кварталах 2025 года.

2 января Севим Дагделен, депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт», заявила, что власти Германии должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

27 декабря президент Сербии Александар Вучич предположил, что «Северный поток» может заработать уже через год, газ будет идти из России в Европу.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Польше предложили демонтировать «Северные потоки».

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