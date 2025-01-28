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В Новосибирской области задержали жену борца с коррупцией, попавшегося на взятке

Силовики задержали жену экс главного борца с коррупцией Новосибирской области
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Жену бывшего главного борца с коррупцией Новосибирской области задержали по подозрению в пособничестве. Об этом сообщило местное издание NGS.ru со ссылкой на источник.

Задержанная — Юлия Вялкова — супруга экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова.

По данным источника, возбуждено уголовное дело о пособничестве в получении взяток.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Дело ее мужа уже рассматривают в Центральном суде Новосибирска. Вялкова обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток. По версии следствия, во время работы в правоохранительных органах он прикрывал производителей контрафактного алкоголя и получил от них более 69 млн рублей взяток.

28 января СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Карелия в получении взятки путевкой в санаторий.

Ранее стали известны детали о фигуранте дела о хищениях в Курской области.

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