Замминистра Карелии заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий

Следователи завели уголовное дело против заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия, подозреваемого в получении взятки в виде оказания ему услуг. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год представитель коммерческой организации оплатил замминистра и его семье отдых в государственном оздоровительном учреждении. На это было потрачено свыше 500 тыс. рублей. За это чиновник должен был оказывать общее покровительство представителю коммерческой организации, а также совершать действия в интересах этого юрлица.

На рабочем месте и дома у подозреваемого были проведены обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

27 января сообщалось, что суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области и бывшего силовика Евгения Филиповича за получение взятки в размере 5 млн рублей.

Ранее влиятельный чиновник Санкт-Петербурга выбросил взятку в 2,5 млн рублей из авто во время задержания.