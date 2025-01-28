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Стали известны детали о фигуранте дела о хищениях в Курской области

РИАН: фигурант дела о хищении в Курской области заключал госконтракты с властями
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Фигурант уголовного дела о хищении в Курской области, директор фирмы «Техимпэкс» Иван Уткин заключал госконтракты с региональными властями. Об этом сообщает РИА Новости.

Уткин является фигурантом уголовного дела о хищении средств, выделенных на работы по устройству фортификационных сооружений в Курской области.

Отмечается, что всего фирма «Техимпэкс» заключила с властями 93 госконтракта на сумму более 162 млн рублей.

Среди контрагентов компании числятся МВД по Ярославской области, Клиническая онкологическая больница Ярославской области, Ярославская областная дирекция по реставрации и реконструкции и Некрасовская Центральная республиканская больница.

До этого «Коммерсантъ» писал, что подрядчики, связанные с делом о строительстве линии обороны под Курском, проходят процедуру банкротства. Уголовное дело против бывших руководителей Корпорации развития Курской области связано с обстоятельствами возведения оборонительных линий в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе.

Ранее в Волгограде суд отправил в СИЗО замглавы района за взятку.

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