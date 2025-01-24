В российском городе ввели масочный режим из-за вируса

В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа (ХМАО) ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За неделю в Пыть-Яхе зарегистрировано 98,91 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 178%. Работодателям рекомендовано ввести масочный режим до стабилизации эпидемической ситуации в городе», — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве также призвали местных жителей надевать маски в магазинах, транспорте, а также поликлиниках и других людных местах, где существует риск заражения вирусом.

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