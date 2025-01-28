В Грузии произошел пожар на складе крупнейшего оптового рынка

Sputnik: в Тбилиси на складе крупнейшего оптового рынка «Лило» вспыхнул пожар

В столице Грузии произошел пожар на одном из складов крупнейшего оптового рынка «Лило». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На кадрах видно огромный сгусток дыма, который поднялся над складом. Местные жители снимают возгорание из окон автомобилей. Подробности о действиях пожарных служб неизвестны.

До этого на территории посольства США в Демократической республике Конго начался пожар из-за горящих шин, которыми протестующие закидали здание. После начала возгорания сотрудники посольства попытались выставить охрану и потушить пожар, однако протестующие продолжили кидать покрышки.

28 января в порту города Самсун на севере Турции загорелось грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау. По данным агентства IHA, возгорание произошло в машинном отделении. По информации губернатора города Орхана Тавлы, весь экипаж 150-метрового судна эвакуировали.

Ранее в МВД Приднестровья раскрыли число пожаров из-за энергокризиса.