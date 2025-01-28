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В Турции загорелось грузопассажирское судно, прибывшее из России

В порту турецкого города Самсун загорелось судно, прибывшее ранее из России
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Shutterstock/muratart

В порту города Самсун на севере Турции загорелось грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным сервисов Marinetraffic и Vesselfinder, в начале января судно совершило рейс Туапсе — Самсун.

IHA отмечает, что возгорание произошло в машинном отделении. По информации губернатора города Орхана Тавлы, весь экипаж 150-метрового судна эвакуировали.

«На место происшествия были отправлены бригады пожарной охраны, скорой помощи и полиции. Все 33 члена экипажа эвакуированы и не пострадали», — сказал он.

В данный момент продолжается тушение пожара.

Firuze G 1979 года постройки является судном типа RO-RO. Оно предназначено для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров. Загрузка и разгрузка на нем осуществляется через откидывающийся нос.

До этого сообщалось, что более 17 человек пострадали в результате возгорания на туристическом судне у побережья турецкого курорта Мармарис.

Ранее в Башкирии следовавший в Уфу автобус с пассажирами загорелся на трассе.

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