В Турции загорелось грузопассажирское судно, прибывшее из России

В порту города Самсун на севере Турции загорелось грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау. Об этом сообщило агентство IHA.
По данным сервисов Marinetraffic и Vesselfinder, в начале января судно совершило рейс Туапсе — Самсун.
IHA отмечает, что возгорание произошло в машинном отделении. По информации губернатора города Орхана Тавлы, весь экипаж 150-метрового судна эвакуировали.
«На место происшествия были отправлены бригады пожарной охраны, скорой помощи и полиции. Все 33 члена экипажа эвакуированы и не пострадали», — сказал он.
В данный момент продолжается тушение пожара.
Firuze G 1979 года постройки является судном типа RO-RO. Оно предназначено для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров. Загрузка и разгрузка на нем осуществляется через откидывающийся нос.
До этого сообщалось, что более 17 человек пострадали в результате возгорания на туристическом судне у побережья турецкого курорта Мармарис.
Ранее в Башкирии следовавший в Уфу автобус с пассажирами загорелся на трассе.