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После взрыва на российском маслоэкстракционном заводе СК начал проверку

СК по Амурской области начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе
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Максим Блинов/РИА Новости

Следком РФ по Амурской области начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, 28 января на заводе в Белогорске произошел взрыв на силосной установке, расположенной в производственном здании.

«Работники эвакуировались самостоятельно. Спасатели МЧС России ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании», — говорится в сообщении.

По факту взрыва региональный следственный комитет начал проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого МЧС РФ сообщало, что в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв.

Взрыв произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении есть разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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