После взрыва на российском маслоэкстракционном заводе СК начал проверку

СК по Амурской области начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе

Следком РФ по Амурской области начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, 28 января на заводе в Белогорске произошел взрыв на силосной установке, расположенной в производственном здании.

«Работники эвакуировались самостоятельно. Спасатели МЧС России ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании», — говорится в сообщении.

По факту взрыва региональный следственный комитет начал проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого МЧС РФ сообщало, что в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв.

Взрыв произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении есть разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.