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Участник программы «Время героев» стал замполпреда в Приволжском федеральном округе

Участника программы «Время героев» Тихонова назначили замполпреда в ПФО
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«Время героев»

Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщается на сайте проекта.

Тихонов стал одним из 83 участников программы в мае 2024 года. Его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

По словам участника программы, во время стажировок он работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников специальной военной операции (СВО). Как заявил Комаров, Тихонов познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов ПФО.

«Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития региональных и окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы «Время героев». Я проводил уроки мужества в регионах и в дальнейшем намерен такую практику продолжать», — рассказал Тихонов, комментируя свое назначение.

По его словам, в этой должности он будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников спецоперации и их семей. В округе по этим вопросам ведется большая работа, отметил участник программы.

«В Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты», — добавил он.

Тихонов является уроженцем Чувашии. В 2005 году выпустился из Казанского высшего артиллерийского командного училища. В 2019 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Программа «Время героев» была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Ранее в Кремле высказались о возможности продления программы «Время Героев».

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