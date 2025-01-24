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В Кремле высказались о возможности продления программы «Время Героев»

Песков: решения о продлении программы «Время Героев» пока не принимались
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российские власти пока не принимали никаких конкретных решений о продлении программы «Время Героев». Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты обратили внимание, что дополнительный отбор на участие в программе завершится 25 января. На этом фоне они поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли руководство страны продлить «Время Героев» и организовать новый отбор.

«Пока не было никаких решений на этот счет. Работа с героями и ветеранами [специальной военной операции на Украине] будет продолжаться», — сказал Песков.

Он добавил, что программа «Время Героев» оказалась достаточно эффективной. В связи с этим пресс-секретарь главы государства выразил уверенность в продолжении ее реализации в том или ином виде.

22 января организаторы «Времени Героев» сообщили, что получили более 20 тыс. заявок на участие в программе в рамках дополнительного отбора. Таким образом общее количество обращений, с учетом первого отбора, почти достигло 65 тыс.

Ранее в ряде регионов РФ решили запустить аналоги программы «Время Героев».

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